НСТР: Некоторые сериалы являются скрытой или явной рекламой

"Рекламирование чайханы и супермаркета не подобает серьезному каналу"

Баку. 10. октября. REPORT.AZ/ "Некоторые каналы в новостях транслируют сюжеты рекламного характера, но скрывают их рекламную суть. Это недопустимо".

Об этом в заявлении Report сказал заведующий отделом Национального совета телерадиовещания Таваккуль Дадашов.

Он подчеркнул, что это актуализирует проблему скрытой рекламы: "Это также манипулирование. Мониторинги показывают, что каналы обладают достаточным лимитом, чтобы транслировать рекламные материалы в нормальные часы. Рекламирование обычного магазина, чайханы или даже супермаркета в выпусках новостей не подобает серьезному каналу".

По словам Т.Дадашова, вполне понятно, что для продолжения деятельности частные каналы должны зарабатывать, закон позволяет это: "Закон позволяет посвящать рекламе каждые 12 минут одного часа. Помимо этого, в течение дня разрешается транслировать дополнительные телеторговые блоки. Иногда в промежутках во время сериала транслируется рекламный блок протяженностью 2-3 минуты. Однако почти половина сериала является скрытой или явной рекламой. Подобные обстоятельства приводят к коммерциализации эфира".