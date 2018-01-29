НСТР назвал вызвавшие недовольство телепередачи ARB TV - СПИСОК

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Баку. 29 января.REPORT.AZ/ "Национальный Совет Телевидения и Радио (НСТР) с особым вниманием проводит мониторинг некоторых передач на ARB TV".

Об этом в ответ на запрос Report, сказал завотделом Экспертизы, программирования и аналитики НСТР Тевеккюль Дадашев.

Он отметил, что в ходе мониторингов особое внимание привлекли некоторые передачи на ARB: "В основном это шоу-передачи. Произошедшее в некоторых передачах на телеканале - "Свободные минуты" (Boş anlar), "Слово в слово с Вюсалой" (Vüsaləylə sözbəsöz), "С утра пораньше" (Səhər-səhər), "Шоу пространство" (Şou məkan), "Сегодня вечером с Сайга" (Sayqa ilə bu axşam) и др. стало причиной широких обсуждений и критики в обществе и социальных медиа.

Т.Дадашев подчеркнул, что в этих передачах некоторые участники вели себя слишком свободно и ведущие создали благоприятные условия для этого: "В целом, в этом сезоне возросли случаи недовольства рядом транслируемых на канале ARB телепередач. В связи с произошедшим составляются справки".