НСТР: ANS не может повторно обратиться для получения лицензии

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ "Независимая телерадиокомпания ANS может обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой в течение 3 дней со дня принятия судебного решения об аннулировании лицензии на вещание".

Об этом в заявлении Report сказал заведующий юридическим отделом Национального совета телерадиовещания (НСТР) Немет Джавадов.

По его словам, Независимая телерадиокомпания ANS не может повторно обратиться для получения лицензии, так как документ был аннулирован решением суда.

Отметим, что сегодня в Бакинском апелляционном суде был рассмотрен судебный иск НСТР о прекращении деятельности (аннулировании лицензии) Независимой телерадиокомпании ANS. Согласно решению, лицензия телеканала была аннулирована.