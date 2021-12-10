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В Азербайджане названы причины для приостановки работы печатных и онлайн СМИ

В Азербайджане названы причины для приостановки работы печатных и онлайн СМИ Определены обстоятельства, при которых будет прекращена деятельность печатного и онлайн медиа-субъекта в Азербайджане.
Медиа
10 декабря 2021 г. 12:09
В Азербайджане названы причины для приостановки работы печатных и онлайн СМИ

Деятельность печатных и онлайн СМИ в Азербайджане может быть приостановлена или полностью прекращена в ряде случаев.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О медиа".

Деятельность субъекта печатных и онлайн-СМИ и распространение медиапродукции временно приостанавливаются по решению суда в случаях, предусмотренных статьей 65.2 настоящего Закона, а в случаях, предусмотренных статьей 65.4 настоящего Закона, их деятельность прекращается. Учреждение, определенное соответствующим органом исполнительной власти, подает в суд иск о приостановлении деятельности субъектов печатных и онлайн-СМИ на срок до двух месяцев в следующих случаях:

При назначении на должность руководителя органа управления иностранца или лица без гражданства, а также лица, не имеющего высшего образования;

При повторном совершении лицом, получившим административное взыскание за злоупотребление свободой деятельности в сфере СМИ и правами журналиста, одного и того же проступка в течение года со дня вступления в силу решения об административном взыскании;

При повторном совершении субъектами печатных и онлайн-медиа указанных нарушений после трех предупреждений в течение года учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти, за нарушение требований статьи 13.1, 13.2 настоящего Закона, а субъектами печатных СМИ - также за нарушение требований статьи 14.1 настоящего Закона;

В случае обнаружения финансирования деятельности субъекта печатных и онлайн медиа физическими или юридическими лицами иностранных государств, не являющимися его учредителями (участниками), их филиалами и представительствами, юридическими лицами, учрежденными этими лицами в Азербайджанской Республике, а также государственными структурами зарубежных стран (с учетом статьи 69.2 настоящего Закона).

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Версия на азербайджанском языке Çap və onlayn media qurumunun fəaliyyətinə hansı hallarda xitam veriləcəyi məlum olub

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