Начались тренинги на тему ”storytelling и современная публицистика в цифровых медиа”

При совместной организации программ повышения квалификации Агентства по развитию СМИ и Института развития и дипломатии Университета ADA были начаты тренинги на тему “storytelling и современная публицистика в цифровых медиа“.

При совместной организации Агентства развития медиа и Программы специализации Института развития и дипломатии Университета АДА стартовали тренинги на тему “storytelling и современная публицистика в цифровых медиа“.

Как сообщает Report, руководитель отдела по работе с медиа-субъектами и журналистами Агентства развития СМИ Натиг Мамедли рассказал об использовании новостного контента в различных формах и платформах, о том, как эти факторы влияют на их качество, о важности новых методов в производстве медийной продукции.

Основной целью проведения тренингов является совершенствование навыков по составлению контента и расширение возможностей в этом направлении.

В рамках учебной программы, которая пройдет 13-14 июня, специалист “Haber Global” Джан Мумай поделится своим опытом интерактивного представления новостей в современных средствах массовой информации, которая объединяет множество элементов, таких как изображение, видео, инфографика и звуковые эффекты.

В рамках программы участникам будут продемонстрированы предварительные версии текстов статей, а затем видеотекстовые версии, в том числе формы презентации в “Твиттере” с обобщением каждого новостного текста.

Цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность аудитории о новом дизайне контента. Отметим, что по итогам программы обучения участникам будут вручены сертификаты.