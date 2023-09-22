Молодая мама c острым лейкозом: Хочу вырастить дочь сама

Новорожденной дочери Шафиги нет еще и двух месяцев, но возможности у молодой мамы общаться с малышкой, успокаивать ее и играться с ней, наблюдая каждый день, как она растет, практически не было. Сразу после ее рождения, когда она узнала о страшном диагноз

Новорожденной дочери Шафиги нет еще и двух месяцев, но возможности у молодой мамы общаться с малышкой, успокаивать ее и играться с ней, наблюдая каждый день, как она растет, практически не было. Сразу после ее рождения, когда она узнала о страшном диагнозе, ей пришлось ехать в Турцию на лечение.

Речь идет о корреспонденте информационного агентства Report Шафиге Назимгызы (Меликовой).

"Я очень хочу выздороветь, очень хочу вырастить свою доченьку самостоятельно”,- говорит она.

Несколько дней назад Шафига вернулась после лечения домой, и теперь она ни на секунду не расстается с дочкой, как будто пытается наверстать упущенное. Мама и дочка наслаждаются обществом друг друга после долгой разлуки.

Целых пять лет ждала 28-летняя Шафига своего малыша, с нетерпением ожидала, когда он или она придет в ее мир и изменит ее жизнь. И буквально за считанные дни до родов - как гром среди ясного неба - "острый лейкоз".

Врачи решили, что ждать нельзя, жизни и матери, и ребенка в опасности. Поэтому ждать родов не стали, было сделано "кесарево сечение", так и появилась на свет малышка. Операция была тяжелая, но, к счастью, обе выжили.

Но уже через два дня после того, как Шафига стала матерью, ей пришлось оставить самое дорогое существо в мире с родными и уехать вместе с мужем в Турцию. Средства на прохождение курса химиотерапии в турецкой больнице "Анадолу" собрали родные и близкие.

Однако этого недостаточно, Шафиге необходима пересадка костного мозга (трансплантация стволовых клеток), что может дать полное излечение. И тогда она сможет сама вырастить своего ребенка.

Донором для нее станет родной брат, анализы показали совместимость. Однако времени очень мало, врачи определили срок - с 4 по 10 октября. Именно в этот период требуется сделать пересадку.

А операция дорогостоящая - необходимо более 50 тысяч долларов (85 тысяч манатов). Шафига и ее муж оба журналисты, это неподъемная для них сумма, поэтому они нуждаются в помощи всех небезразличных людей. Для каждого из нас это может быть небольшая сумма, для Шафиги и малышки - надежда на будущее.

Для сбора средств в помощь Шафиге и ее семье открыты счета, средства можно перечислить на карточки :

4127 2141 2198 9898 ABB

4098 5844 9726 5767 Leo