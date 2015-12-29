​Милли Меджлис внес изменения в закон "О средствах массовой информации"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На последнем заседании осенней сессии Милли Меджлиса были внесены изменения в закон "О средствах массовой информации".

Как сообщает Report, выступивший председатель парламентского комитета по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов сказал, что проект предусматривает изменения в законе "О телерадиовещании".

Внесенное в статью 19 закона изменение, наряду с решением учредителя или суда о прекращении или же приостановке деятельности теле- и радиовещателей, предусматривает решение соответствующего госоргана в сфере телерадиовещания в случаях, предусмотренных в законе "О телерадиовещании".

Некоторые депутаты выступили против предложенных изменений. Депутат Гудрет Гасангулиев сказал, что изменение в закон "О средствах массовой информации" приведет к приостановке деятельности председателем Национального совета телерадиовещания (НСТР) телеканала ANS: "Так как между ними нет взаимного сотрудничества".

По его словам, в СМИ ежедневно распространяются сообщения о штрафовании Национальным советом телерадиовещания телеканала ANS: "Внесенное в закон изменение приведет к прекращению деятельности ANS. Пусть соответствующие госорганы вмешаются в вопрос и создадут нормальную атмосферу сотрудничества. Думаю, что вносить данное изменение пока рано и это может привести к случаям злоупотребления. ANS является первым нашим частным телеканалом, и сегодня мы видим к нему какое-то не родное отношение".

Выступивший депутат Фазиль Мустафа отметил, что в случае принятия законопроекта, необходимости в суде не останется: "В этом случае судебная власть делится с исполнительным органом. Этому нужно уделить внимание. Решением какой-то структуры деятельность телеканала может быть приостановлена на три дня. Затем в суде данное решение должно быть обосновано. В противном случае, определенная исполнительная структура присваивает функцию суда, а это не является путем выхода из проблемы. Этот путь проходит через суд. В этом случае, изменения будут в соответствии с Конституцией".

Председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов заявил, что закон "О телерадиовещании" позволяет НСТР закрыть тот или иной телеканал: "Телевидение - стратегическая сфера. Телеканалы вещаются во всех регионах Азербайджана. Вполне возможно, что какой-либо телеканал может прибегнуть к определенным призывам. Однако, для этого есть соответствующие суды и должно быть их решение. Считаю, что аналогичный опыт существует во многих государствах. Я проголосую за изменения в закон".

После обсуждений законопроект поставили на голосование и приняли.