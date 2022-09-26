Медиа-субъекты в Азербайджане получат бессрочные свидетельства

В Азербайджане медиа-субъектам посредством электронного информационного ресурса будут бессрочно выдаваться свидетельства о включении в медиа-реестр.
Как сообщает Report, это отражено в "Правилах ведения реестра СМИ", утвержденных президентом Ильхамом Алиевым.
В документе отмечается, что субъектам СМИ и журналистам, включенным в медиа-реестр, через электронный информационный ресурс будут выдаваться соответственно сертификат и удостоверение в форме электронного документа.
Сертификат будет выдаваться бессрочно с даты внесения соответствующей записи в реестр, а удостоверение будет выдаваться сроком на 3 года.
Удостоверение на бумажном носителе журналист сможет получить в течении трех рабочих дней после подачи заявления.
Медиа-субъекты в Азербайджане получат бессрочные свидетельстваМедиа-субъекты в Азербайджане получат бессрочные свидетельства В Азербайджане медиа-субъектам посредством электронного информационного ресурса будут бессрочно выдаваться свидетельства о включении в медиа-реестр. Как сообщает Report, это отражено в "Правилах ведения реестра СМИ", утвержденных президентом Ильха
Медиа
26 сентября 2022 г. 16:09
https://static.report.az/photo/92758d43-6f21-3549-afc9-7da36d2297be.jpg
В Азербайджане медиа-субъектам посредством электронного информационного ресурса будут бессрочно выдаваться свидетельства о включении в медиа-реестр.
Версия на английском языке Media subjects in Azerbaijan to receive perpetual certificates
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda media subyektlərinə və jurnalistlərə şəhadətnamə müddətsiz veriləcək