Lider TV подал в суд на Национальный совет телерадиовещания

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Lider TV və Radio Azərbaycan подало в суд на Национальный совет телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, Lider TV требует аннулирование решения НСТР, принятого в связи с данным телеканалом.

Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что НСТР сделал предупреждение ООО Lider TV və Radio Azərbaycan. НСТР сделал данное предупреждение, руководствуясь двумя статьями Кодекса об административных нарушениях - ст. 187-1.0.1 (нарушение установленных специальных правил для распространяемых без кода программ, которые могут причинить вред физическому, умственному и духовному развитию несовершеннолетних, в том числе отражающих эротику и жестокость) и ст. 187-1.0.4 (распространение скрытой рекламы, изготовленной с использованием технических и других средств, оказывающей воздействие на сознание потребителя в неосознанной им форме или одобрение рекламы продукции, техники, услуг, реклама которых запрещена, и действий, наносящих вред охране окружающей среды, а также несоблюдение установленных законом порядка и требований распространения рекламы).