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Информагентство Report продолжает прием в "медиа-школу"

Информагентство Report продолжает прием в "медиа-школу" Информагентство Report продолжает прием в очередную группу "медиа-школы". 
Медиа
13 октября 2023 г. 12:57
Информагентство Report продолжает прием в медиа-школу

Информагентство Report продолжает прием в очередную группу "медиа-школы".

Как сообщает Report, занятия будут проводиться на русском языке, в этой связи от кандидатов требуется высокий уровень владения языком.

Руководитель "медиа-школы" Report Исмаил Рафигоглу рассказал об условиях приема: "Приветствуются такие качества как интерес к журналистике, умение работать на компьютере, аналитическое мышление, ответственное отношение к учебному процессу".

Выпускники "медиа-школы" Report сегодня работают не только в самом агентстве, но и во многих других ведущих медиа-структурах страны. Окончившим курсы будущим журналистам выданы сертификаты.

Желающие принять участие в образовательном курсе должны отправить свои резюме по электронным адресам: [email protected] или [email protected].

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