Греческие журналисты проводят забастовку

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Греческие журналисты по решению профсоюзов проводят cегодня суточную забастовку в знак протеста против политики жесткой экономии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, акция протеста журналистов проходит за день до всеобщей забастовки, намеченной на 3 декабря в связи с принятием госбюджета на 2016 год, чтобы СМИ могли освещать то, как она проходит.

По решению профсоюза, с 06.00 2 декабря до 06.00 3 декабря не выходят выпуски новостей на государственном радио и телевидении ERT, в Афинском Македонском агентстве новостей, на парламентском телеканале, на частных телеканалах и на связанных с профсоюзами сайтах, не будут выходить газеты, прекращают работу фоторепортеры.

Сотрудники СМИ выступают против предусмотренных меморандумами с кредиторами сокращений трудовых и социальных прав трудящихся, реформы фондов социального страхования.