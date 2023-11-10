Гость "Поговорим?" Михаил Гусман: Ничто не может сравниться для меня с пребыванием в Баку

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, гостем традиционного пятничного подкаста стал первый заместитель гендиректора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман.

М. Гусман отметил, что старается приезжать в Баку при любой возможности и бывает тут достаточно часто: "Для меня это самоценно. Это для меня важно и дорого. Здесь я психологически себя хорошо чувствую. Ничто не может сравниться для меня с пребыванием в Баку. Не буду кривить душой, в Москве у меня такое впечатление, что я все 30 лет в командировке".

В ходе беседы гость подкаста также рассказал о съемках фильма о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, проармянской российской журналистике, поделился своим мнением о будущем отношений между народами Азербайджана и Армении, конфликте между Израилем и Палестиной.

М.Гусман ответил и на вопросы о своем проекте "Формула власти", лидерах разных стран и др.