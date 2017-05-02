Глава бакинского бюро TRT побывал в Переводческом центре

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Глава бакинского бюро турецкого телеканала TRT Йылдырай Арслан побывал в Переводческом центре.

Как сообщили Report в центре, на встрече было рассказано о внимании Центра к турецкой литературе, переводе и издании в различные годы произведений видных турецких поэтов и писателей, пропаганде их творчества в Азербайджане, а также о готовящейся к изданию "Антологии турецкой литературы" на азербайджанском языке.

Йылдырай Арслан, выразив удовлетворение осуществленными Центром проектами по налаживанию турецко-азербайджанских межлитературных связей, отметил, что освещение деятельности Центра на телеканале TRT внесет вклад в укрепление двусторонних литературных и культурных связей.