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    Глава бакинского бюро TRT побывал в Переводческом центре

    Обсудили работы по налаживанию межлитературных связей

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Глава бакинского бюро турецкого телеканала TRT Йылдырай Арслан побывал в Переводческом центре.

    Как сообщили Report в центре, на встрече было рассказано о внимании Центра к турецкой литературе, переводе и издании в различные годы произведений видных турецких поэтов и писателей, пропаганде их творчества в Азербайджане, а также о готовящейся к изданию "Антологии турецкой литературы" на азербайджанском языке.

    Йылдырай Арслан, выразив удовлетворение осуществленными Центром проектами по налаживанию турецко-азербайджанских межлитературных связей, отметил, что освещение деятельности Центра на телеканале TRT внесет вклад в укрепление двусторонних литературных и культурных связей.

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