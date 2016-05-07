​Генерал: Роль представителей СМИ в укреплении веры в армию незаменима

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Роль представителей СМИ в укреплении веры в армию незаменима".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель начальника Государственной службы мобилизации и призыва на военную службу (ГСМПВС) генерал-майор Заур Абдуллаев на III турнире по стрельбе, посвященном 93-летней годовщине общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что в ходе происходящих в начале апреля на прифронтовых территориях событий азербайджанские СМИ показали истинный пример патриотизма: "Большинство органов прессы предпочли распространять точную и официально подтвержденную информацию, и благодаря этому мы одержали победу не только в ходе военных операций, но и в информационной войне. Однако впереди еще много работы. Мы должны мобилизовать наши силы вплоть до дня освобождения наших земель от оккупации. Понимая всю значимость прессы для общества, наша структура реализует различные совместные проекты с органами СМИ".

Отметим, что сегодня стартовал III турнир по стрельбе, посвященный 93-летней годовщине общенационального лидера Гейдара Алиева. К турниру присоединилось 78 журналистов из 26 органов СМИ.