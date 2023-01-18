Гендиректор УНИАН: После победы Украины, возможно, сможем открыть наше представительство в Баку

Первый месяц войны был самый тяжелый

В феврале исполнится год с начала войны в Украине. Между Россией и Украиной идут не только масштабные военные действия - идет серьезная информационная война.

Report представляет вниманию читателям интервью находящегося в Баку генерального директора украинского информационного агентства УНИАН Михаила Ганницкого, который, в том числе, рассказал о работе украинских СМИ в этот сложный для Украины период, о борьбе с денинформацией и фейками, о сотрудничестве со СМИ других стран, в том числе Азербайджана.

- Как вы оцениваете работу медиа, в частности УНИАН, в период, когда Украина охвачена войной? Что можно и нужно делать лучше? Есть у вас сотрудники редакции, которые записались в армию и ушли на передовую?

- Работы сейчас много. Мы, журналисты, обычно жалуемся на отсутствие новостей, что нам нечего писать. С 24 февраля таких дней у нас нет. К сожалению, в том числе и дней, когда нет плохих новостей.

Режим работы стал очень тяжелый, все сотрудники, даже те, кто не освещает военные события на фронте или в горячих зонах, перешли сначала на 7-дневный режим. Позже мы смогли наладить более удобный режим, перешли на шестидневку. Организовали смены, чтобы в необходимые дни и часы работали усиленные команды редакторов и журналистов.

Стало тяжелее работать еще и потому, что решили работать на удалении. Наш офис находится в центральной части Киева, и особенности здания таковы, что в случае удара ракетами или других атак России в этом районе очень высок риск травм - у нас стеклянные стены. Мы отправили сотрудников работать из дома, даже тех кто принял решение остаться в Киеве, а это большая часть наших сотрудников.

В первые недели с начала полномасштабного вторжения России в Украину часть сотрудников переехала. Кто-то на запад Украины, кто-то - в другую страну. Девушки - сотрудницы уезжали в Польшу, Германию, Грузию, Турцию и даже в Иран. Когда стало понятно, что российские войска не смогут взять Киев, коллеги стали возвращаться.

Несколько сотрудников-мужчин ушли в армию, кто-то непосредственно воевать, есть те, которые пошли работать медиками, но иногда посылают фотографии или статьи. Мы, таким образом, потеряли часть людей, их нагрузка распределилась на оставшихся.

С другой стороны, вы знаете, что Россия наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре, и у нас сейчас проблемы электричеством. Когда прерывается подача электроэнергии - пропадает интернет и мобильная связь. То есть, редакция выпадает из рабочего процесса.

Мы стали планировать работу так, чтобы в смене оказались сотрудники из разных городов или же из разных районов одного города. Тогда есть шанс, что если у кого-то не будет связи, другие смогут продолжать работу.

Первый месяц войны, когда были наиболее интенсивные обстрелы Киева, в режиме нон-стоп, был самый тяжелый. Тогда некоторые наши сотрудники работали, находясь в подземке и оставаясь там на ночь, из-за воздушных тревог. Метро - хорошее бомбоубежище, к тому же у нас на всех станциях хороший бесплатный интернет. Некоторыес пожилыми больными родственниками, переезжали туда с надувными матрасами, чтобы не бегать домой и обратно по нескольку раз в день. Особенно те, кто живет в районе, куда часто стреляли, потому что там воинская часть или военное предприятие.

В апреле-мае 2022 года ситуация стала лучше, частота обстрелов уменьшилась, российские войска ушли из Киевской области, ВСУ их вытеснили. После этого стало жить проще.

- Как бороться с дезинформацией, особенно во время войны? По-вашему, кто побеждает в информационной войне? Выработались ли у вас методы, как противостоять пропаганде противоположной стороны?

- Кто выигрывает в информационной войне между Россией и Украиной - лучше вам сказать, со стороны виднее. Борьба с дезинформацией стала одной из самых важных задач украинских СМИ и общественного сектора с 2014 года. Для нас не были сюрпризом события, произошедшие 24 февраля, потому что Россия все свои войны предваряет и сопровождает массированными информационными кампаниями.

То же самое было в Азербайджане, во время событий в Карабахе в 1988 году, еще в советское время. Затем в Приднестровье, где российская пропагандистская машина придумывала фейковые истории о молдавских нацистах, которые якобы убивают русскоязычных жителей этого региона. Далее мы видели это в Грузии в 2008 году, когда почти весь мир думал, что Грузия действительно напала на своих граждан в Осетии. А в 2014 году они сделали то же самое - провели массированную пропагандистскую обработку своей аудитории в Крыму, стимулируя русское население полуострова предпринимать какие-то действия.

Россия рассказывала всему миру, что у нее якобы нет выбора, она вынуждена совершать агрессивные действия, чтобы защищаться. С тех пор в Украине появилось несколько сообществ, например Stop fake. Данная организация занимается опровержением фейков, распространяемых российской пропагандой. Для нас с 2014 года стало ясно одно: русским в принципе верить нельзя, что бы не сообщали их официальные органы или масс-медиа.

Если официальные лица России открывают свой рот, значит врут. Для нас это как аксиома и, видя такого рода информацию, мы ее специально не изучаем, всего лишь читаем для понимания нарратива.

Для получения достоверной информации у нас есть наши собственные официальные органы, военнослужащие, именно те, с которыми у нас есть связь. Они могут сообщать, что происходит на том или ином участке. Есть возможность нашим военным корреспондентам максимально приближаться, насколько это безопасно, к месту событий и передавать информацию.

Мы доверяем западным источникам, также, например, информационному агентству Report. Особенно надо отметить роль корреспондента вашего агентства в Украине Мубариза Асланова, который очень много работает, ездит в горячие точки больше, чем некоторые местные журналисты.

Машина российской пропаганды тут поломалась: мы живем в 21 веке и везде есть интернет. Есть социальные сети, как Телеграмм, Facebook, Youtube, Twitter. Всегда есть возможность опубликовать реальную картину посредством фото и видео. Любую информацию можно быстро и легко проверить.

Мы верим в фото, в видео, верим волонтерам, которых сами хорошо знаем, которые помогают на фронте гражданам с эвакуацией. Россия проводит такие "психологические" операции, регистрируя массово фейковые профили под украинскими именами и фамилиями в Facebook, стараются от их имени писать какие-то провокационные сообщения. Часто их подводит то, что они не знают украинский язык, пользуются переводчиком Google и иногда это очень заметно, потому что в итоге получаются смешные конструкции слов и словосочетаний.

У украинского общества, медиа, западных и азербайджанских СМИ, которые освещают конфликт в Украине, есть уже иммунитет к российской пропаганде. Единственные, кто все еще периодически обращаются ко мне за уточнениями о достоверности информации, - это журналисты из Франции. Французы сравнительно лояльно относятся к источникам информации из России, весь остальной мир России не доверяет.

- Какие есть сложности в руководстве информационными агентствами и как их преодолеть? Как вы оцениваете роль СМИ, в частности УНИАН в сплочении украинского народа?

- УНИАН-ом руководить не сложно, потому что у нас очень профессиональный коллектив, хорошая команда, которая работает вместе долгие годы. Мы понимаем свою ответственность, и наши журналисты оказывают друг другу необходимую поддержку, и все знают, что им нужно делать на своем участке.

Я испытывал до войны и испытываю сейчас удовольствие от работы с нашей командой. У нас нет такого, чтобы кто-то нарушал обещания, или не делал, что необходимо.

УНИАН-ом руковожу с 2012 года и считаю ключевым фактором облегчения работы формирование правильной команды. Во-первых, это команда редакторов, во-вторых - корреспонденты, которые имеют общие ценности и являются патриотами своей страны.

Считаю, что мне повезло работать в такой компании, которая входит в лидирующий в стране медиа-холдинг "1+1". Кроме того, у нас есть также канал "1+1", который после полномасштабного вторжения России в основном транслирует новости в режиме 24/7.

Есть также УНИАН ТВ, который, как мы ожидаем, после завершения войны станет полноценным каналом. Сейчас его команда работает над русскоязычным телемарафоном украинских телеканалов, направленным на соответствующую аудиторию - этот постоянный новостной эфир выходит под брендом Freedom. Главная задача заключается в предоставлении людям правдивой информации. Когда люди информированы, они понимают, что происходит, это их успокаивает и нет паники.

Кроме того, информация позволяет людям решить оставаться в том или ином городе или же лучше эвакуироваться.

Считаю, что медиа является мостом между населением и властями с военными. Здесь очень важна честность и достоверность информации, которую мы даем. Когда есть доверие между обществом и властью, есть и патриотизм, и мотивация защищать свою страну. Я считаю, что такую страну победить нельзя и мы в это верим.

Хочу отметить, что некоторые каналы не стали транслировать круглосуточный информационный марафон, но стали вместо этого поддерживать людей иначе: круглосуточно показывали добрые фильмы, о борьбе добра со злом, вроде "Гарри Поттера". Это помогало успокоить детей и давало людям надежду. Даже весной, когда российские войска продвигались вперед на танках, мы все равно надеялись, что можем победить. Когда люди в это поверили - появились коллективное ощущение, что Россия уже проиграла и не сможет добиться ни одной поставленной цели.

- Развиваете ли вы сотрудничество с зарубежными СМИ? Как в целом вы оцениваете это?

- УНИАН сотрудничает с международными СМИ, мы в разное время подписывали соответствующие меморандумы и обменивались новостями с такими агентствами, как Thomson Reuters, Bloomberg. Также, мы продавали наши новости различным СМИ, дипломатическим службам по всему миру. Наша фотослужба, наверное, самая популярная в Украине, фото и видеоматериалы приобретают все крупнейшие газеты Европы и США, в том числе Netflix. У нас три штатных фотографа в Киеве, еще несколько фрилансеров по каждому региону Украины. В целом, с нами сотрудничает боле 30 фотокорреспондетов. После 24 февраля 2022 года вырос спрос на подобный контент.

Хочу отметить, что в целях донесения правды до всего мира, мы на некоторое время предоставили бесплатный доступ к скачиванию наших фото и видеоматериалов. Свободный доступ все еще есть к материалам на нашем телеграмм-канале.

- Как вы оцениваете деятельность СМИ в Азербайджане? Какой опыт стоит перенять у украинских коллег? В чем может быть полезен для вас наш опыт?

- Я не так много знаю о деятельности СМИ в Азербайджане. Мы читаем Report, читали ваши материалы во время освободительной войны в Карабахе 2 года назад. Мы поняли, что армянская сторона пользуется теми же способами, что и российская, распространяя фейки, искажая информацию и факты, играя на эмоциях.

Два года назад подписали соглашение о сотрудничество с вашим агентством, предполагающее взаимное использование новостей о наших странах. Это очень важно, потому что для России искажение фактов - уже норма, российская пропаганда тратит огромные ресурсы на навязыванием своей точки зрения. Русский язык широко распространен, его знают многие, и это дает возможность России оказывать воздействие. Мы видели, что во время Карабахской войны Россия полностью заняла сторону Армении. К сожалению, некоторые украинские медиа по началу, в силу непонимания , иногда брали новости с российских источников.

Наше сотрудничество означает, что у нас есть один источник информации о событиях в Азербайджане, которому мы доверяем. Возможно, иногда мы можем взять информацию также из авторитетных мировых СМИ, например New York Times, Associated Press, Reuters - когда они сообщают что-то первыми. Но, судя по тому, как вы освещали Карабахскую войну, справились достаточно неплохо, Report также хорошо работает и по освещению войны в Украине.

- Вы упомянули, что подписали соглашение о сотрудничестве с нашим агентством. Как вы оцениваете данное сотрудничество? Что можно улучшить в будущем?

- Мы очень рады подписанию этого меморандума, тем самым Report использует нас, как источник, и не ведется на российскую пропаганду. Когда мы пишем новости, касающиеся Азербайджана, как источник, конечно же, иcпользуется Report.

Я очень хочу, чтобы в наши страны пришел мир. Очень хочу, чтобы Украина победила в этой войне, чтобы мы восстановили свою территориальную целостность в рамках границ, международно признанных в 1991 году. Я хочу, чтобы мы с вами встретились на каком-нибудь семинаре по обмену опытом в Крыму, смогли поехать в Мариуполь.

Когда придет на наши земли мир, когда нам снова станет скучно, что нет новостей, тогда мы соберемся где-нибудь, например, в Карабахе и будем думать над тем, о чем писать. Может будем делать совместные проекты, которые не будут связаны с войной? Может, обмениваться студентами или журналистами. Это мое самое большое желание.

Я надеюсь, после победы Украины мы сможем открыть наше представительство в Баку, назначить сюда своего корреспондента. Надеюсь, что в период послевоенного восстановления Украины, Азербайджан тоже будет участвовать в этом, как партнер.

Можно будет расширить присутствие Report в Украине. Хочу, чтобы азербайджанцы больше узнали об Украине, а украинцы - об Азербайджане.

Я впервые здесь, восхищен красотой Баку, это очень привлекательное туристическое направление для украинцев. Тут и красивая набережная, архитектура и очень много зелени, много кафе ресторанов, вкусная еда и вино. Это все очень любят украинцы.

У нашего агентства есть раздел о туризме, довольно популярный. Но многие не имеют достаточно информации об Азербайджане, и моя задача после окончания войны, когда будет возможность путешествовать, рассказать побольше о вашей стране.