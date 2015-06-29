FOX Sport: Азербайджан, проведя Европейские игры, постарался оставить свой след на мировой арене

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Как первые Европейские игры утвердились в мировом спортивном календаре, так и принимающий игры Азербайджан постарался этим событием оставить свой след на мировой арене". Как сообщает Report об этом говорится в статье, опубликованной на сайте американского канала FOX Sport и посвященной завершению I Европейских игр "Баку-2015".

В репортаже отмечается, что основными цветами в ходе церемонии закрытия, продемонстрировавшей азербайджанские традиции, стали цвета национального флага страны - синий, красный и зеленый. "Символичным стало появление в начале одного из символов страны - Девичьей башни, сменившейся потом блестящими современными небоскребами".

Отмечается, что трибуны соревнований были заполнены зрителями, и "домашним болельщикам было, что праздновать - Азербайджан занял второе место в медальном зачете игр".

"Азербайджан проделал отличную работу", - приводятся в репортаже слова президента Европейского Олимпийского комитета Патрика Хикки агентству Associated Press. "Могу сказать с полной уверенностью: Азербайджан, как и Европейские игры, ожидает светлое будущее".