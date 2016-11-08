Британский радиоведущий Джимми Янг скончался в возрасте 95 лет

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Известный британский ведущий Джимми Янг, на протяжении многих лет работавший на радио "Би-би-си" (BBC Radio), скончался во вторник в возрасте 95 лет.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник вещательная корпорация "Би-би-си" со ссылкой на представителя семьи.

По ее информации, журналист умер "спокойно, у себя дома", рядом с ним находилась его супруга Алисия.

Джимми Янг родился в 1921 году. Он был одним из первых радиоведущих на станции Radio 1 в 1967-м, когда она только начала свое вещание. Через шесть лет он перешел на станцию Radio 2 и работал там вплоть до ухода в отставку в 2002 году. Джимми Янг известен также как певец, исполнивший ряд синглов в течение 1950-х годов, некоторые из которых стали хитами.