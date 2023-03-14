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Азербайджан представлен на дополнительной встрече по человеческому измерению ОБСЕ

Азербайджан представлен на дополнительной встрече по человеческому измерению ОБСЕ Азербайджанская делегация во главе с исполнительным директором Агентства развития медиа Ахмедом Исмаиловым 13-14 марта принимает участие в первой дополнительной встрече ОБСЕ по человеческому измерению на тему "Плюрализм в медиа как одна из ключевых основ
Медиа
14 марта 2023 г. 00:25
Азербайджан представлен на дополнительной встрече по человеческому измерению ОБСЕ

Азербайджанская делегация во главе с исполнительным директором Агентства развития медиа Ахмедом Исмаиловым 13-14 марта принимает участие в первой дополнительной встрече ОБСЕ по человеческому измерению на тему "Плюрализм в медиа как одна из ключевых основ всеобъемлющей безопасности", проводимой в Вене Северомакедонским председательством и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Об этом Report сообщили в агентстве.

В рамках встречи проводятся обсуждения на темы "Почему не может быть всеобъемлющей безопасности без свободы СМИ?", "Влияние свободы СМИ на три измерения ОБСЕ" и "Плюрализм в медиа как одна из ключевых основ демократии".

На первой сессии было отмечено, что свобода СМИ играет важную роль в защите прав и свобод человека, а также глобальной безопасности, продвижении справедливых и миролюбивых обществ, были затронуты различные аспекты вызовов современности в сфере безопасности, было подчеркнуто, что медиа может играть исключительную роль для снижения напряженности и содействия миру во время конфликта, однако при этом важно соблюдать принципы точности, прозрачности и беспристрастности информации.

На мероприятии была отмечена работа, проводимая в нашей стране по повышению профессионализма журналистов и медиаграмотности общества, обеспечению права журналистов на получение достоверной информации, укреплению экономической независимости субъектов СМИ.

В рамках сессии азербайджанская делегация ответила на необоснованные претензии Армении к нашей стране в плане безопасности журналистов. Было отмечено, что эти обвинения не соответствуют действительности, кроме того участники мероприятия были проинформированы о нарушениях армянской стороны в области международного права, связанных с безопасностью журналистов, в том числе о клеветнических кампаниях против международных журналистов во время Отечественной войны. До сведения делегатов была доведена информация о гибели журналистов в результате подрыва на мине, заложенной армянской стороной на освобожденных территориях Азербайджана.

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