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Айхан Гаджизаде принял участие в тренинге для журналистов

Айхан Гаджизаде принял участие в тренинге для журналистов Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде принял участие на тренинге для журналистов, организованный Университетом ADA и Агентством развития медиа Азербайджана.
Медиа
2 октября 2023 г. 10:58
Айхан Гаджизаде принял участие в тренинге для журналистов

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде принял участие в тренинге для журналистов, организованном Университетом ADA и Агентством развития медиа Азербайджана.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети "X".

"Был рад пообщаться с журналистами в тренинге на тему "Источники информации для журналистов, специализирующихся на внешней политике: внешняя политика Азербайджана и новые реалии в международных отношениях", организованном совместно Университетом ADA и Агентством развития медиа Азербайджана", - говорится в публикации А. Гаджизаде.

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada attends training for journalists

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