Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде принял участие в тренинге для журналистов, организованном Университетом ADA и Агентством развития медиа Азербайджана.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети "X".

"Был рад пообщаться с журналистами в тренинге на тему "Источники информации для журналистов, специализирующихся на внешней политике: внешняя политика Азербайджана и новые реалии в международных отношениях", организованном совместно Университетом ADA и Агентством развития медиа Азербайджана", - говорится в публикации А. Гаджизаде.