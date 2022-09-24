Афлатун Амашов: С момента создания Совета прессы в структуру поступило около 15 тыс. обращений

"С момента создания Совета прессы по настоящее время в структуру поступило около 15 тыс. обращений. В течение этого периода Совета прессы боролся с нежелательными явлениями в прессе".

"С момента создания Совета прессы по настоящее время в структуру поступило около 15 тыс. обращений. В течение этого периода Совета прессы боролся с нежелательными явлениями в прессе".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета прессы Афлатун Амашов, выступая на VIII Съезде журналистов Азербайджана с отчетным докладом о проделанной работе.

По его словам, одной из предстоящих задач должна оставаться борьба с нежелательными фактами: "С создания Совета прессы отношение к нему было неоднозначным. Было немало обвинявших Совет прессы в близости к власти. И поверьте, что было немало острых моментов. Но интересы государства я ставил превыше всего. Участники съезда знают, что я открыт для критики".