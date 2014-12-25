Залимхан Ягуб чувствует себя хорошо

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Сейчас я чувствую себя хорошо", - заявил Report народный поэт Азербайджана Залимхан Ягуб.
Находящийся в настоящее время в Баку поэт в первых числах 2015 года вновь уедет на лечение в Германию: "Лечение продолжается успешно. 4 января вновь еду в Германию. После каждого курса лечения чувствую себя лучше. И сейчас со мной все в порядке".
Отметим, что уже долгое время у народного поэта Залимхана Ягуба проблемы с почками.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
Поделиться в Facebook