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    Залимхан Ягуб чувствует себя хорошо

    В первых числах января поэт вновь уедет в Германию

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Сейчас я чувствую себя хорошо", - заявил Report народный поэт Азербайджана Залимхан Ягуб.

    Находящийся в настоящее время в Баку поэт в первых числах 2015 года вновь уедет на лечение в Германию: "Лечение продолжается успешно. 4 января вновь еду в Германию. После каждого курса лечения чувствую себя лучше. И сейчас со мной все в порядке".

    Отметим, что уже долгое время у народного поэта Залимхана Ягуба проблемы с почками.

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