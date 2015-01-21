Залимхан Ягуб отмечает юбилей

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения народного поэта Азербайджана Залимхана Ягуба. Ему исполняется 65 лет.

В интервью Report поэт отметил, что будет отмечать юбилей в кругу родных.

На вопрос о том, как чувствует себя поэт, он ответил, что недавно вернулся из Германии, где прошел очередной курс лечения. Следующая поездка запланирована на 13 апреля.

В своей день рождения З.Ягуб пожелал себе только здоровья.

Отметим, что Ягубов Залимхан Юсиф оглу родился в 1950 году в селе Кяпянекчи Болнисского района в Борчалы. В 1967-1972 гг. он обучался на факультете библиотечного дела Азербайджанского государственного университета. 4 октября 1966 года в болнисской районной газете "Знамя победы" Грузинской ССР было опубликовано его первое стихотворение.

В 1995-2005 гг. он был депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. З.Ягуб удостоен орденов "Шохрат" и "Шараф".