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    Залимхан Ягуб отмечает юбилей

    Поэт: Я желаю себе только здоровья

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения народного поэта Азербайджана Залимхана Ягуба. Ему исполняется 65 лет.

    В интервью Report поэт отметил, что будет отмечать юбилей в кругу родных.

    На вопрос о том, как чувствует себя поэт, он ответил, что недавно вернулся из Германии, где прошел очередной курс лечения. Следующая поездка запланирована на 13 апреля.

    В своей день рождения З.Ягуб пожелал себе только здоровья.

    Отметим, что Ягубов Залимхан Юсиф оглу родился в 1950 году в селе Кяпянекчи Болнисского района в Борчалы. В 1967-1972 гг. он обучался на факультете библиотечного дела Азербайджанского государственного университета. 4 октября 1966 года в болнисской районной газете "Знамя победы" Грузинской ССР было опубликовано его первое стихотворение.

    В 1995-2005 гг. он был депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. З.Ягуб удостоен орденов "Шохрат" и "Шараф".

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