В Тегеране издан диван Лейлы Алиевой "Dünya yuxutək əriyir..."

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Диван вице-президента Фонда Гейдара Алиева, поэтессы Лейлы ханум Алиевой "Dünya yuxutək əriyir..." ("Мир растворяется подобно сну...") издан в Тегеране на фарсидском языке.

Как сообщает Report, диван вышел в свет в изящном полиграфическом оформлении в типографии "Невис" знаменитого издательского дома "Мобини-Андиша" в Тегеране в рамках проекта под девизом "Познакомим мир с азербайджанской литературой!", осуществляемого в течение нескольких лет газетой "Каспий" и образовательной компанией "Каспий".

По инициативе руководителя проекта "Познакомим мир с азербайджанской литературой!", писателя-публициста Соны Велиевой до настоящего времени в Иране и Турции переведены и изданы произведения великого азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида "Пророк", "Хромой Теймур", "Шейх Санан", "Maрaл", сборник "Из сокровищницы Джавида", кроме того, самые интересные образцы современной поэзии и прозы зарубежных стран и бывших советских республик.

Диван "Dünya yuxutək əriyir..." - очередной успешный этап данного проекта, переведенный на фарсидский язык и изданный в изящном оформлении. В диван вошли стихи, отражающие широкое мировоззрение, великолепное богатство внутреннего мира, уникальный стиль поэтического творчества, неугасимое чувство справедливости и мечты Лейлы Алиевой, переведенные на фарсидский язык видным поэтом-переводчиком Акбером Альяром Хамиди и известной поэтессой, писателем-публицистом Сусан Наваде Рази.

Следует отметить, что Акбер Альяр Хамиди и Сусан Наваде Рази, отличающиеся неповторимым творческим стилем в литературной среде Исламской Республики Иран, снискали высокий авторитет не только как переводчики, но и поэты и критики.

В предисловии к фарсидской версии дивана "Dünya yuxutək əriyir..." переводчик Акбер Альяр Хамиди пишет: "С гордостью могу сказать, что поэтесса, известная активной общественно-политической деятельностью, элитарным происхождением, своими широкими философскими взглядами, уникальным творческим стилем напоминает нам Ханскую дочь Хуршидбану Натаван и восхищает читателя… Всецело уверены, что диван будет с большим интересом встречен фарсоязычными читателями".

Лейла ханум занимает особое место в нашей современной литературе благодаря своему богатому мировоззрению, редкому поэтическому дару, способности воспевать связь событий природы и человеческих чувств. Бесспорно, диван "Dünya yuxutək əriyir..." займет достойное место в ряду произведений, написанных на фарсидском языке, являющемся одним из величественных и прекрасных языков в мировой литературе, а стихи, вошедшие в диван, привлекут внимание многочисленных композиторов и певцов соседней страны, а также фарсоязычных ценителей поэзии.

Руководитель издания и автор поэтического предисловия – собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ в Турции, доктор философии по политическим наукам, писатель-публицист Сабир Шахтахты.

Желающие ознакомиться с фарсоязычной версией дивана "Dünya yuxutək əriyir..." могут приобрести книгу в большинстве крупных библиотек и торговых пунктах Азербайджана и Ирана.

Отметим, что инициаторы издания планируют в ближайшем будущем издать диван в Исламской Республике Иран на арабской графике азербайджанского языка.