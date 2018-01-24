В США скончалась известная писательница

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В США на 89-м году жизни скончалась знаменитая американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Автор романов в жанрах фэнтези и научной фантастики умерла 22 января в своем доме в Портланде, штат Орегон, после продолжительной болезни, о котором сообщил ее сын.

Романы писательницы были переведены на многие языки и до сих пор продаются миллионными тиражами.

За несколько десятилетий своей творческой деятельности Ле Гуин получила несколько высших наград в жанрах научной фантастики и фэнтези ("Хьюго", "Небьюла", "Локу").

Известность пришла к ней в 1969 году после выхода романа "Левая рука тьмы", который получил обе высших премии англоязычной фантастики - "Хьюго" и "Небьюла".

Всего ею было написано более 20 книг и свыше ста рассказов.