В Киеве презентован роман "Свобода" Афаг Масуд

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Киев. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Киевском доме книги состоялась презентация романа "Свобода" известной азербайджанской писательницы Афаг Масуд.

Как передает украинское бюро Report, издательство книги – международный проект Киевской организации Национального союза писателей Украины (КО НСПУ). Инициировал проект писатель, литературовед, глава Киевской организации НПСУ Владимир Даниленко. Менеджер проекта – Марина Гончарук.

На презентацию приехала из Баку сама автор романа Афаг Масуд.

По словам Владимира Даниленко, в украинское издание вошли роман "Свобода", лейтмотивом которого является мнение о том, что человек обречен без внутренней свободы, и рассказы, повествующие о жизни и быте азербайджанцев. "Творчество Афаг впервые представлено на украинском языке. В своих произведениях Афаг Масуд раскрывает комплексы человека, в которых тесно переплелись восточные и советские обычаи. Автор обращается к таким темам, как дефицит любви, утрата родственных связей, реальность и духовность общества", - рассказал Владимир Даниленко.

Презентация началась с выступления финалиста шоу "Голос страны" Сергея Томашевского. Он исполнил песню на азербайджанском языке "Gel ey seher".

Со вступительным словом к присутствующим обратился глава Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов. "Как только я увидел книгу, меня заинтриговало ее название – "Свобода". Ведь свобода - это то, что объединяет украинский и азербайджанский народы. Это то, за что они борются каждый день: Азербайджан в Нагорном Карабахе, а Украина – на востоке страны. Я уверен, что украинских читателей заинтересует книга, поскольку само название говорит о том, что в романе затрагивается почти сакральное для украинцев понятие свободы", - заявил Хикмет Джавадов. Также, по его словам, ОДАУ и дальше будет поддерживать проекты, которые популяризируют азербайджанскую культуру на родном для украинцев языке.

Также состоялась беседа с Афаг Масуд, в которой она рассказала не только о своем романе и том, как его воспринимают в Азербайджане, но и ответила на вопросы о современном азербайджанском обществе, влиянии на него ислама, традиций, нововведений.

"Мне очень интересно, как воспримет украинская аудитория мое творчество, ведь в Азербайджане роман вызвал много дискуссий после публикации. Если говорить о влиянии ислама на азербайджанское общество, то у нас светское государство, и никакого императива мнения не существует – есть девушки которые носят хиджаб, есть те, кто этого не делает. А относительно проблем азербайджанского общества, то сегодня, к сожалению, главной является проблема Нагорного Карабаха…", - рассказала Афаг Масуд.

По словам писательницы, ее романы переводят на разные языки и издают во многих странах мира, но украинская аудитория покорила ее искренностью и душевностью.

Перед гостями мероприятия выступили ряд востоковедов и экспертов украино-азербайджанских отношений. В частности, кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркологии Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Замина Алиева, доктор исторических наук, доцент кафедры общего и славянского языкознания Национального университета "Киево-Могилянская академия" Фархад Туранлы, глава Союза азербайджанской молодежи в Украине Ильгама Аллахвердиева, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета Украины, доктор юридических наук Ариф Гулиев.

Ярослав Верещак, известный украинский драматург, заслуженный деятель искусств Украины, представитель Центра Леся Курбаса сообщил, что Театр Владимира Завальнюка "Перетворення" работает над постановкой спектакля по рассказам Афаг Масуд, объединенными в единую пьесу "Смерть генерала".

"Презентация книги "Свобода" Афаг Масуд является знаковым событием, свидетельствующим о развитии украино-азербайджанских литературных отношений. Тема свободы является актуальной для азербайджанского и украинского народов, борющихся за утверждение свободы и государственной независимости, восстановления территориальных целостности свои стран. И я очень рад, что ОДАУ во главе с ее руководителем Хикметом Джавадовым активно поддерживает таких международных проектов Киевской организации Национального союза писателей Украины", - заявил доктор исторических наук Фархад Туранлы.

На мероприятии присутствовали представители посольства Азербайджанской Республики в Украине.

Презентация состоялась при поддержке Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины и Лиги азербайджанцев Днепропетровщины. Информационный партнер – информационное агентство Report.