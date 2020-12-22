О нас
Report Georgia
Аудио новости

В честь юбилея Сергея Есенина представлен фильм о его жизни в Баку

В честь юбилея Сергея Есенина представлен фильм о его жизни в Баку Фильм снят к 125-летнему юбилею русского поэта
Литература
22 декабря 2020 г. 11:39
В честь юбилея Сергея Есенина представлен фильм о его жизни в Баку
Сергея Есенин

К 125-летнему юбилею великого русского поэта Сергея Есенина творческой командой Российского информационно-культурного центрав Баку (РИКЦ) снят документальный фильм,посвященный бакинского периоду жизни и творчества поэта, сообщает Report со ссылкой на РИКЦ.

Режиссером фильма является Рустам Гусейнов. В получасовом фильме подробно рассказывается о обстоятельствах, которые привели поэта в город Баку, людей, оказавших влияние на поэта, впечатлениях и историях сопровождавших его бакинскую жизнь, бурной литературной и общественной жизни, отношениях с властями и коллегами по литературной жизни, первых публикациях ряда произведений и последующим влиянием личности и творчества Есенина на литературную жизнь Азербайджана.

Фильм показывает ряд малоизвестных фактов биографии и творчества Сергея Есенина, в нем использованы уникальные архивные материалы, редкие фотографии Сергея Есенина и его близких друзей, личные письма и документы, кадры первых публикаций ряда произведений великого поэта и видео хроникитого времени. Фильм в деталях показывает каждый визит поэта, атмосферу, его окружавшую, и итоговые результаты, оказавшие большое влияние на жизнь и творчество самого Сергея Есенина, его друзей и последователей. Особое внимание в фильме уделено есенинским местам, подробно рассказывается о каждом из них,их последующей судьбе и современном состоянии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе
Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе
22 декабря 2020 г. 12:06
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
21 декабря 2020 г. 17:42
Все улицы Шуши обследованы, правительству будет представлен отчет
ФотоВсе улицы Шуши обследованы, правительству будет представлен отчет
21 декабря 2020 г. 17:36
Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
Освобожденное от оккупации джабраильское село Гараджаллы
Освобожденное от оккупации джабраильское село Гараджаллы
21 декабря 2020 г. 15:06
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
21 декабря 2020 г. 12:57
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
21 декабря 2020 г. 11:46
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
20 декабря 2020 г. 17:44
Фото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
ФотоФото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
19 декабря 2020 г. 13:15
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
19 декабря 2020 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi