Ученый заявил, что нашел первую автобиографию Адольфа Гитлера

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Шотландский историк Томас Вебер утверждает, что опубликованная в 1923 году книга "Адольф Гитлер: его жизнь и его выступления" была написана самим диктатором.

Как сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс, Вебер раскопал в архиве в ЮАР ряд документов, которые, "почти наверняка" указывают на то, что книга была написана не немецким военнослужащим Бароном Адольфом-Виктором фон Кербером, как считалось раньше, а самим Гитлером, говорится в сообщении.

"Знание того, что книга на самом деле написана Гитлером, означает, что он был коварным политическим дельцом с мастерским пониманием политических процессов и концепций задолго до того, как он опубликовал "Mein Kampf", которую считают его первой автобиографией", — заявил Вебер. По словам историка, книга является "бесстыдным, но умным актом саморекламы".

Она включает в себя собрание выступлений Гитлера, в которых он сравнивает себя с Иисусом Христом и утверждает, что его речи должны стать "новой Библией". По мнению Вебера, автобиография была написана, чтобы сформировать образ Гитлера — "Спасителя Германии".