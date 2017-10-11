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Тбилиси. 11 октября. REPORT.AZ/ При Союзе писателей Грузии откроется азербайджанский отдел.

Об этом в заявлении грузинскому бюро Report отметил председатель структуры Богатырь Арабули.

По его словам, создание отдела сыграет важную роль в пропаганде азербайджанской литературы и культуры и добавил, что проинформировал противоположную сторону по этому поводу.

Б.Арабули также предложил провести фестиваль культуры среди народов Кавказа: "Сегодня среди народов Кавказа есть спровоцированные конфликты. От этого страдают наши народы и с этим нужно покончить. Поэтому, организация фестивалей культур крайне важна".

Б.Арабули добавил, что в связи с проведением в Грузии первого подобного мероприятия было обращено к советнику премьер-министра страны по вопросам культуры.