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    При Союзе писателей Грузии откроется азербайджанский отдел

    Богатырь Арабули предложил провести фестиваль культуры среди народов Кавказа© Report

    Тбилиси. 11 октября. REPORT.AZ/ При Союзе писателей Грузии откроется азербайджанский отдел.

    Об этом в заявлении грузинскому бюро Report отметил председатель структуры Богатырь Арабули.

    По его словам, создание отдела сыграет важную роль в пропаганде азербайджанской литературы и культуры и добавил, что проинформировал противоположную сторону по этому поводу.

    Б.Арабули также предложил провести фестиваль культуры среди народов Кавказа: "Сегодня среди народов Кавказа есть спровоцированные конфликты. От этого страдают наши народы и с этим нужно покончить. Поэтому, организация фестивалей культур крайне важна".

    Б.Арабули добавил, что в связи с проведением в Грузии первого подобного мероприятия было обращено к советнику премьер-министра страны по вопросам культуры. 

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