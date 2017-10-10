Замминистра представил Мехрибан Алекперзаде коллективу театра Yuğ

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Новый главный режиссер Государственного театра Yuğ Мехрибан Алекперзаде представлена коллективу.

Об этом Report заявила М.Алекперзаде.

Ее коллективу представил замминистра культуры и туризма Адалят Велиев.

Новый главный режиссер уже приступила к исполнению своих обязанностей.

М.Алекперзаде не сказала, какие изменения намерена реализовать в театре.

Отметим, что сегодня по приказу министра культуры и туризма Абульфаса Гараева были освобождены от занимаемых должностей директор Государственного театра Yuğ Тарлан Расулов и главный режиссер Гюмрах Омаров. Заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекперзаде назначена главным режиссером Государственного театра Yuğ.

Другим приказом министра, обязанности директора Государственного театра Yuğ временно возложены на руководителя Азербайджанского государственно кукольного театра, заслуженного работника культуры Рашада Ахмедзаде.