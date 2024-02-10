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В знаменитом концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке прозвучала азербайджанская музыка

В знаменитом концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке прозвучала азербайджанская музыка В знаменитом концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке состоялся концерт руководителя Общества национальной музыки и глобальной культуры, заслуженной артистки Азербайджана, профессора, известной пианистки Наргиз Алияровой.
Kультурная политика
10 февраля 2024 г. 07:35
В знаменитом концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке прозвучала азербайджанская музыка

В знаменитом концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке состоялся концерт руководителя Общества национальной музыки и глобальной культуры, заслуженной артистки Азербайджана, профессора, известной пианистки Наргиз Алияровой.

Как сообщает американское бюро Report, концертная программа была посвящена 90-летию всемирно известного композитора, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, академика Арифа Меликова.

На концерте помимо композиций А.Меликова, также были исполнены произведения великих композиторов Бетховена, Шопена и Дебюсси.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Carnegie Hall” konsert mərkəzi Azərbaycan musiqisinə ev sahibliyi edib

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