В знаменитом концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке прозвучала азербайджанская музыка

В знаменитом концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке состоялся концерт руководителя Общества национальной музыки и глобальной культуры, заслуженной артистки Азербайджана, профессора, известной пианистки Наргиз Алияровой.

В знаменитом концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке состоялся концерт руководителя Общества национальной музыки и глобальной культуры, заслуженной артистки Азербайджана, профессора, известной пианистки Наргиз Алияровой.

Как сообщает американское бюро Report, концертная программа была посвящена 90-летию всемирно известного композитора, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, академика Арифа Меликова.

На концерте помимо композиций А.Меликова, также были исполнены произведения великих композиторов Бетховена, Шопена и Дебюсси.