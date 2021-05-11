В Украине состоялась презентация книги "Гейдар Алиев. Личность и время"

Выступая на украинском языке, Эльмира Ахундова представила героев своей книги

В Украине состоялась презентация первого тома трехтомного романа-исследования "Гейдар Алиев. Личность и Эпоха" на украинском языке, автором которого является посол Республики Азербайджан в Украине, известный писатель-публицист, народный писатель, заслуженный журналист Эльмира Ахундова.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, мероприятие состоялось в посольстве Азербайджана в Киеве.

В мероприятии приняли участие депутаты Верховной Рады, послы, руководители государственных организаций, известные общественно-политические деятели, писатели и публицисты, наши соотечественники, руководители диаспор, представители местных СМИ.

Выступая на украинском языке, Эльмира Ахундова представила героев своей книги: "Прежде всего, это Гейдар Алиев, потом - это его эпоха. По сути, все двадцатое столетие такое же многомерное и противоречивое, трагическое и блестящее, как и герой моих книг. Также героем являются современники, те люди, которые жили рядом с ним в разных периодах его долгой биографии".

В основу книги легли беседы автора с друзьями и близкими Гейдара Алиева, интервью с политическими деятелями, сведения из архивов КГБ.

Первый том посвящен детству Гейдара Алиева, юности, работе в органах госбезопасности и периоду его руководства Азербайджанской ССР в 1969-1982 годах.

Задумываясь над вопросом, в чем тайна личности Алиева, Ахундова отвечает, что разгадка заключалась в его умении меняться.

"Мне кажется, разгадка кроется в словах великого английского политика Уинстона Черчилля, который сказал: "Единственный способ соответствовать меняющимся обстоятельствам - это меняться вместе с ними". Гейдар Алиев умел. Согласно обстоятельствам, он делал это довольно органично", - акцентировала посол.

Перевод книги на украинском языке был издан Издательским домом Дмитрия Бураги.

Посол подчеркнула, что уже вышли рецензии в газете "Литературная Украина" и журнале "Всесвіт" ("Вселенная").

Посол отметила, что книга уже издана на 7 языках. В своем выступлении Э.Ахундова рассказала о формировании личности Гейдара Алиева, о том, как воспитываются лидеры, о характерных особенностях, обусловивших феномен нашего общенационального лидера.

Член Национального союза писателей Украины Дмитрий Бураго, доктор филологических наук, профессор, известный ученый Виктор Брицин, генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко, писатель Дмитрий Стус, заместитель директора Института украинского языка НАН Украины Нина Горголюк, редактор газеты "Литературная Украина" Сергей Кулида, главный редактор журнала "Всесвіт" Дмитрий Дроздовский рассказали о книге "Гейдар Алиев. Личность и время", о жизненном пути великого лидера.

Мероприятие продолжилось художественной частью в исполнении народного артиста Украины, азербайджанца Гурбана Аббасова, народного артиста Украины, солиста Национальной оперы Украины, полного кавалера ордена "За заслуги перед Украиной", профессора, заведующего кафедрой оперного вокала Киевской национальной музыкальной академии Украины Александра Дьяченко, победителя Международного конкурса вокалистов "Памяти Муслима Магомаева" 2019 года, солиста Киевской оперы Романа Лещова и украинских певиц Натальи Кудряшовой, Станислава Зубаря и других.