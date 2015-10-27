В учреждениях культуры Нахчывана насчитывается 173 вакансии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В учреждениях министерства культуры и туризма Нахчыванской АР насчитывается 173 вакансии.

Как сообщает Report, вакансии есть в учреждениях во всех районах.

Во Дворце Гейдара Алиева в Нахчыване остается вакантным штат художественного руководителя, в Музее Гейдара Алиева - научного работника, Нахчыванском государственном музыкальном драматическом театре имени Д.Джаббарлы - режиссера и актера, Нахчыванской государственной филармонии - дирижера, оркестрового артиста, камерного артиста, репетитора по вокалу, артиста-танцора, Государственном историко-архитектурном музее "Xan Sarayı" - научного работника, рабочего, Музее Бахруза Кянгярли - художника.

В целом, в учреждениях по городу Нахчыван есть 23 вакансии, по Кянгярлинскому району - 5, в каждом из 55 учреждений Ордубада по 1 вакансии, по Джульфе - 15, Бабекскому району - 14, Шарурскому району - 53, Садаракскому району - 12, Шахбузскому району 2 вакансии на полную или половину ставки.

Отметим, что на должность министра культуры и туризма АР 2 сентября была назначена Натаван Гадимова.