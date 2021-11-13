В Париже состоялся концерт в честь Дня Победы Азербайджана

В столице Франции, Париже, состоялся концерт по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

В столице Франции, Париже, состоялся концерт по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает французское бюро Report, концерт "Голос мира" состоялся в известном концертном зале "Гаво" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

На концерте азербайджанский композитор, пианист, талантливый джазмен Этибар Асадли и азербайджанский тарист, заслуженный артист Шахрияр Иманов исполнили азербайджанские народные песни "Сары гелин", "Гара гашын негмеси", произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова и других композиторов. Этибару Асадли и Шахрияру Иманову аккомпанировали Самуэль Фима на контрабасе и Мартен Венгерми на ударных.