О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Париже состоялся концерт в честь Дня Победы Азербайджана

В Париже состоялся концерт в честь Дня Победы Азербайджана В столице Франции, Париже, состоялся концерт по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.
Kультурная политика
13 ноября 2021 г. 10:13
В Париже состоялся концерт в честь Дня Победы Азербайджана

В столице Франции, Париже, состоялся концерт по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает французское бюро Report, концерт "Голос мира" состоялся в известном концертном зале "Гаво" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

На концерте азербайджанский композитор, пианист, талантливый джазмен Этибар Асадли и азербайджанский тарист, заслуженный артист Шахрияр Иманов исполнили азербайджанские народные песни "Сары гелин", "Гара гашын негмеси", произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова и других композиторов. Этибару Асадли и Шахрияру Иманову аккомпанировали Самуэль Фима на контрабасе и Мартен Венгерми на ударных.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоConcert on Azerbaijan's Victory Day held in Paris
Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Zəfər Günü münasibətilə konsert keçirilib

Экслюзивные новости

Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
13 ноября 2021 г. 10:37
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi