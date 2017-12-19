В Нахчыване найдено самое древнее золотое украшение Кавказа

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В ходе совместных раскопок Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана и Национального центра исследований Франции в древнем поселении на холме Овчулар Шарурского района было обнаружено относящееся к национальной коллекции одежды Нахчывана золотое ожерелье.

Об этом сообщили Report в НАНА.

Эта находка, ставшая самым древним золотым предметом, найденным на территории Кавказа, в целом является новой страницей в археологии, этнографии, в истории декоративно-прикладных искусств Кавказа, в частности, является новым экземпляров в ювелирном искусстве Азербайджана и культуре национальной одежды.

Исследователи относят золотое ожерелье к периоду Позднего Энеолита. Ожерелье входит в группу вилообразных украшений, характерных для древнего периода. Украшение беловато-желтого цвета шириной 6 мм, диаметром 18 сантиметров.