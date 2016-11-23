В Израиле реализуется новый проект, связанный с Азербайджаном

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Израиле стартовал новый проект, знакомящий общественность с историей, архитектурой, природными богатствами и гуманитарными ценностями Азербайджана.

Как сообщает Report, проект осуществляется международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз" при поддержке местных муниципалитетов.

Передвижная фотовыставка "7+7 Чудес Азербайджана", которая будет демонстрироваться в самых разных городах Израиля, открылась в городе Тират-Кармель.

На фотографиях зрители смогли увидеть современные и древнейшие архитектурные шедевры Азербайджана, познакомились с видами заповедников, исторических памятников страны.

Выступая перед посетителями выставки, мэр города Тират-Кармель Арье Таль рассказал о том, как посетив в прошлом году Азербайджан, был поражен богатством и разнообразием природных ресурсов, культуры и истории Азербайджана.

По окончании официальной части состоялся концерт с участием известных израильских артистов – выходцев с Кавказа.