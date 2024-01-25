В Центре Гейдара Алиева открылась выставка произведений грузинского художника Ладо Гудиашвили

В Центре Гейдара Алиева открылась выставка произведений выдающегося грузинского художника Ладо Гудиашвили.

В Центре Гейдара Алиева открылась выставка произведений выдающегося грузинского художника Ладо Гудиашвили.

Как сообщает Report, выставка организована по инициативе Центра Гейдара Алиева, при поддержке посольства Грузии в Азербайджане и грузинского Фонда Ладо Гудиашвили.

Перед началом мероприятия представительница Фонда Ладо Гудиашвили, правнучка художника Елизабед Лордкипанидзе в беседе с журналистами рассказала, что на персональной выставке представлены работы художника от парижского периода до конца его жизни. Она добавила, что здесь также представлены графические работы мастера.

Правнучка художника отметила значение сотрудничества между Центром Гейдара Алиева и Фондом Ладо Гудиашвили, подчеркнула, что ее прадеда с азербайджанским народом связывали особые отношения. Она поблагодарила Центр Гейдара Алиева за организацию выставки на столь высоком уровне.

Отметим, что произведения легендарного деятеля искусств в областях живописи, графики и сценического оформления экспонируются в Азербайджане впервые.

Выступивший на мероприятии первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева Фарган Новрузов рассказал гостям о некоторых особенностях процесса организации выставки: "Представленные на выставке работы являются собственностью семьи Ладо Гудиашвили. Мы долгое время работали над этой выставкой, где картины мастера кисти объединены по жанрам".

Ф.Новрузов выразил благодарность Фонду Ладо Гудиашвили и посольству Грузии в Азербайджане за организацию выставки.

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что две страны всегда связывают дружеские, братские отношения: "Наши связи успешно развиваются как в политической, так и в экономической сферах, хотелось бы особо отметить гуманитарные и культурные отношения".

Дипломат довел до внимания, что при участии премьер-министров Азербайджана и Грузии в Тбилиси был заложен фундамент Азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева. "Недавно в Гяндже была открыта мемориальная доска выдающемуся грузинскому поэту Николозу Бараташвили. Также Государственному грузинскому драматическому театру в селе Алибейли Гахского района присвоено имя выдающегося грузинского писателя Ильи Чавчавадзе", - добавил З.Патарадзе.

Посол выразил надежду на то, что посетители получат большое удовольствие от выставки, которая продлится три месяца: "В произведениях Ладо Гудиашвили отражены грузинский дух, грузинские традиции и грузинское гостеприимство". Зураб Патарадзе поблагодарил Фонд Ладо Гудиашвили, Государственный музей Грузии, Фонд Гейдара Алиева и Центр Гейдара Алиева за организацию выставки.

Говоря о творчестве Ладо Гудиашвили, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов сказал, что Ладо начал рисовать с раннего детства, его творчество до сих пор поражает многих.

Основатель Фонда Ладо Гудиашвили Анна Мелива выразила благодарность азербайджанскому государству и всем, кто внес свой вклад в подготовку этого мероприятия.

Затем выступила народная артистка Грузии, легендарная певица Нани Брегвадзе.

Далее гости ознакомились с экспозицией.

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Отметим, что многие работы, которые представлены на бакинской выставке, привлекают особое внимание. В первую очередь следует отметить графические работы Гудиашвили. Среди них – эскизы костюмов для балетного спектакля, который так и не был поставлен на сцене. Эти эскизы хранятся как бессмертная память о художнике.

Первая выставка работ Ладо Гудиашвили состоялась в Тбилиси, когда автору было 19 лет. Благодаря этой выставке молодой художник получил широкую известность в художественных кругах Грузии. После своей первой выставки он стал частью культурной жизни Тбилиси.

Кумиром Ладо Гудиашвили был легендарный грузинский художник Нико Пиросмани. Его образ можно увидеть в нескольких произведениях мастера кисти. Художник обрел славу и в Европе. Он был особенно хорошо известен в художественной среде Парижа, где прожил пять лет, и снискал признание любителей искусства своими выставками в ряде европейских городов и в Нью-Йорке.

Общение Ладо Гудиашвили со всемирно известными деятелями искусства Марком Шагалом, Пабло Пикассо, Владимиром Маяковским, Сергеем Есениным оставило своеобразный след в созданных им произведениях. Гудиашвили утвердился как художник с индивидуальным подходом к отображению реальности и в то же время как внимательный наблюдатель и психолог, мастерски передающий на лицах своих персонажей бесконечную гамму эмоций.

Ладо Гудиашвили скончался в 1980 году. Мастер отличался своим художественным мировоззрением и особым стилем и считается одним из основоположников грузинского модернизма и тбилисского авангарда.

Выставка работ художника в Центре Гейдара Алиева продлится до 24 апреля.