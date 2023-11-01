В Баку состоялось открытие I Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась церемония открытия I Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ.

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась церемония открытия I Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ.

Как сообщает Report, фестиваль приурочен к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, избранию города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год, 150-летию создания национального театра Азербайджана и 30-летию ТЮРКСОЙ.

Министр культуры Адиль Керимли выразил уверенность в том, что и в ближайшие годы этот фестиваль будет постоянно проводиться в тюркском мире.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев рассказал о значимости фестиваля. Он отметил, что этот фестиваль объединил шесть разных тюркских государств и их деятелей искусств.

Первый Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ продлится 4 ноября.