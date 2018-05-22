В Баку состоится музыкальный конкурс Youthvision 2018

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 25 мая под общим девизом "Вечно молодой" министерства спорта и молодежи, Союза молодёжных студенческих организаций Азербайджана и Qızıl Qala production в бакинском Elektra Events Hall состоится музыкальный конкурс Youthvision 2018.

Как сообщили Report в министерстве, с целью размещения информации о конкурсе и онлайн-регистрации участников в 2016 году был создан и сдан в пользование сайт youthvision.az. Конкурс проводится среди участников 14-35 лет. Оценку участникам на конкурсе дает международное жюри. В состав жюри приглашается по одному члену из каждой страны-участника.

В целом в конкурсе участвуют около 60 человек из 23 стран, в том числе из Азербайджана, США, Литвы, Хорватии, Румынии, Пакистана, Турции, Уганды, Латвии, России, Сербии, Ирана и др.

Призовой фонд составляет 6000 долларов: 1 место – 3 тыс., 2 место – 2 тыс., 3 место – 1 тысяча.