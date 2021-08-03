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В Баку состоится Международный фестиваль короткометражных фильмов

В Баку состоится Международный фестиваль короткометражных фильмов 12-й Международный фестиваль короткометражных фильмов, который пройдет в Баку, объявляет набор фильмов местных и иностранных режиссеров на участие в фестивале.
Kультурная политика
3 августа 2021 г. 15:50
В Баку состоится Международный фестиваль короткометражных фильмов

12-й Международный фестиваль короткометражных фильмов, который пройдет в Баку, объявляет набор фильмов местных и иностранных режиссеров на участие в фестивале.

Как сообщили Report в Оргкомитете фестиваля, прием фильмов на организуемый в Баку 12-16 ноября мероприятие продлится до 25 августа.

Режиссеры до 35 лет могут представить свои фильмы хронометражем до 35 минут в международный, местный разделы и раздел Cinemobil.

Победители в номинациях "Самый лучший художественный фильм", "Самый лучший документальный фильм", "Самый лучший анимационный фильм" и "Самый лучший социальный ролик" получат основный приз фестиваля "Золотой гранат" и денежное вознаграждение.

Общий призовой фонд местного конкурса фестиваля составляет 5 000 AZN.

Направленные на фестиваль фильмы будут отобраны приемной комиссией и допущены на конкурс. Официальная программа кинофорума будет обнародована 1 ноября.

На Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов ежегодно присылаются более 2000 фильмов из различных стран. Среди них имеются фильмы, получившие призы на Каннском, Венецианском и Берлинском кинофестивалях и премию "Оскар". В конкурсном разделе фестиваля соревнуются фильмы, отличающиеся своеобразным стилем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 12-ci Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı keçiriləcək

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