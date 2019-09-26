​В Баку покажут латвийские фольклорные танцы

В Баку состоится концерт латвийской фольклорной группы "Kamolins".

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Латвии в Азербайджане, концерт состоится 27-го сентября на сцене Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбудова в 19:00.

Вход на концерт свободный.

Группа "Kamolins" была создана в 1950-м году латвийскими рабочими мигрантами, переехавших жить в Великобритании в 40-х годах. Группа очень быстро начала набирать популярность и приняла участие во многих местных и международных конкурсах, а также выступает на сценах концертных залов многих стран мира.

"Kamolins" является самым старым латвийским музыкально-фольклорным коллективом за пределами Латвии.