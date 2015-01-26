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    ​В Баку отметили национальный праздник Индии

    Посол: «Индия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджном»

    Баку. 26 января. REPORT AZ/ В Баку прошло мероприятие, посвященное национальному празднику Индии – Дню Республики.

    Как сообщает Report, вначале мероприятия прозвучали национальные гимны Индии и Азербайджана.

    Выступивший на мероприятии посол Индии в Азербайджане Винод Кумар отметил, что между двумя странами исторически существовали тесные отношения. Он отметил, что одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном, была Индия.

    В свою очередь, министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров поздравил всех индийцев от имени руководства страны с национальным праздником. Он выразил уверенность, что отношения между странами будут и впредь развиваться во всех сферах.

    Отметим, что на мероприятии участвовали послы зарубежных стран, депутаты, представители общественности Азербайджана, а также проживающие в нашей стране граждане Индии.

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