​В Баку отметили национальный праздник Индии

Баку. 26 января. REPORT AZ/ В Баку прошло мероприятие, посвященное национальному празднику Индии – Дню Республики.

Как сообщает Report, вначале мероприятия прозвучали национальные гимны Индии и Азербайджана.

Выступивший на мероприятии посол Индии в Азербайджане Винод Кумар отметил, что между двумя странами исторически существовали тесные отношения. Он отметил, что одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном, была Индия.

В свою очередь, министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров поздравил всех индийцев от имени руководства страны с национальным праздником. Он выразил уверенность, что отношения между странами будут и впредь развиваться во всех сферах.

Отметим, что на мероприятии участвовали послы зарубежных стран, депутаты, представители общественности Азербайджана, а также проживающие в нашей стране граждане Индии.