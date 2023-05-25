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В Азербайджане впервые пройдет фестиваль воздушных шаров

В Азербайджане впервые пройдет фестиваль воздушных шаров 17-18 июня в Азербайджане впервые пройдет Фестиваль воздушных шаров (Balloon Festival).
Kультурная политика
25 мая 2023 г. 19:52
В Азербайджане впервые пройдет фестиваль воздушных шаров

17-18 июня в Азербайджане впервые пройдет Фестиваль воздушных шаров (Balloon Festival).

Об этом Report сообщили в оргкомитете Фестиваля.

Было отмечено, что в первый день мероприятия - 17 июня - состоится презентация проекта для участников, будет представлена информация о воздушных шарах, полетах, развлекательная программа. А 18 июня воздушные шары разных цветов, разных форм и дизайнов поднимутся в небо над селом Мейсари в Шамахы. Полет охватит исторические и современные живописные места Шамахы. Воздушными шарами будут управлять международные сертифицированные пилоты.

"Этот проект имеет важное значение с точки зрения продвижения туристических возможностей нашего региона. Фестиваль - это новая для туристов и уникальная возможность для местных жителей увидеть знакомые места с высоты и насладиться потрясающими пейзажами. Участники смогут наблюдать таинственный пейзаж Шамахы с высоты птичьего полета. Полет на аэростате, который станет незабываемым воспоминанием, подарит невероятное чувство свободы, радость и приятные эмоции. Полет на воздушных шарах - одна из прекрасных возможностей для незабываемых впечатлений. Ежегодно в разных странах мира проводятся фестивали воздушных шаров. С этого года такая возможность создается и в Азербайджане. Для этого достаточно будет просто приехать в Шамахы", - подчеркивается в сообщении.

Вход на фестиваль воздушных шаров будет по приглашению. По окончании фестиваля участникам будут вручены сертификаты на память о полете.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə Hava Şarları Festivalı keçiriləcək

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