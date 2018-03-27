В Азербайджане продлен срок приема заявок на конкурс короткометражных фильмов "Не кури, сними фильм!"

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Продлен срок приема заявок на конкурс короткометражных фильмов на тему "Не кури, сними фильм!", объявленный в связи с пропагандой здорового образа жизни Информационным Агентством Report, киностудией Cinemazadeh, Baku Media Center, сетью кинотеатров CinemaPlus, компанией телерадиовещания "Азад Азербайджан" и телеканалом CBC.

Как сообщают организаторы конкурса, по многочисленным обращениям прием фильмов продлится до 20 мая этого года. Имена победителей конкурса будут объявлены 31 мая - Всемирный день без табака.

Условия конкурса:

1. На конкурс принимаются только завершенные фильмы, охватывающие тему ограничения использования табачных изделий в общественных местах;

2. На конкурс принимаются оригинальные работы авторов фильмов;

3. Фильмы принимаются с 31 января 2018 года до 20 мая 2018 года. Имена победителей будут объявлены во время торжественной церемонии 31 мая 2018 года. Организаторы имеют право менять крайние сроки в зависимости от объема представленных работ;

4. Один автор может предоставить любое количество фильмов;

5. Хронометраж фильмов не должен превышать 5 минут. После загрузки фильма на сайты youtube.com или vimeo.com, ссылка вместе с контактными данными автора должна быть отправлена по электронному адресу info@report.az.

6. С точки зрения формата и технических характеристик съемки фильмов (цвет, звук, частота кадров, размер кадров и т.д) нет никаких ограничений;

7. На конкурс принимаются фильмы только на азербайджанском языке;

8. В конкурсе могут принять участие авторы любого возраста;

9. Представляя фильм на конкурс автор подтверждает, что исключительное авторское право принадлежит только ему и права какой-либо третьей стороны не нарушаются.

10. Имена победителей будут объявлены на сайте Report.az, принадлежащем Информационному Агентству Report. Организаторы не комментируют фильмы, не отобранные жюри конкурса;

11. Представляя фильм на конкурс, участник гарантирует внимательное ознакомление и согласие с условиями конкурса.

Соответствующие условиям конкурса видео будут представлены жюри, состоящему из известных кинорежиссеров, актеров, общественных деятелей, журналистов, представителей неправительственных организаций, осуществляющих деятельность по пропаганде здорового образа жизни, без представления имен авторов. Жюри будут самостоятельно оценивать короткометражные фильмы.

Победитель конкурса получит 3 000 манатов, экранная работа, занявшая 2-ое место - 2 000 манатов, обладатель 3-го места - 1 000 манатов.

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал закон "Об ограничении использования табачных изделий". Этот закон определяет правовую основу охраны здоровья населения Азербайджана, пропаганду здорового образа жизни, здорового роста и развития детей и молодежи, профилактику пристрастия к вредным привычкам, использования табачных изделий и деятельности по уменьшению вредного воздействия табачного дыма на окружающую среду.