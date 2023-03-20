О нас

В Азербайджане отмечают Новруз байрамы

В Азербайджане отмечают Новруз байрамы Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.
Kультурная политика
20 марта 2023 г. 00:00
В Азербайджане отмечают Новруз байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

Report напоминает, что это уже третий праздник Новруз, который азербайджанский народ отмечает после победы в Отечественной войне.

Новруз байрамы имеет очень древние корни на азербайджанской земле. Этот народный праздник, который преодолел все испытания временем, с давних времен проник в глубины духовного мира нашего народа, сыграл важную роль в формировании традиционных ценностей.

Новруз байрамы знаменует начало нового года, приход первого дня весны. В праздник Новруз также происходит весеннее равноденствие.

Астрономическая весна в Азербайджане в этом году начнется 21 марта в 01:24:24. Солнце будет двигаться по эклиптике из южного полушария в северное, после чего в Северном полушарии начнется весна, которая продлится до 21 июня.

Отметим, что 30 сентября 2009 года Новруз байрамы был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün Novruz bayramıdır

Экслюзивные новости

В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi