В Азербайджане отмечают Новруз байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

Report напоминает, что это уже третий праздник Новруз, который азербайджанский народ отмечает после победы в Отечественной войне.

Новруз байрамы имеет очень древние корни на азербайджанской земле. Этот народный праздник, который преодолел все испытания временем, с давних времен проник в глубины духовного мира нашего народа, сыграл важную роль в формировании традиционных ценностей.

Новруз байрамы знаменует начало нового года, приход первого дня весны. В праздник Новруз также происходит весеннее равноденствие.

Астрономическая весна в Азербайджане в этом году начнется 21 марта в 01:24:24. Солнце будет двигаться по эклиптике из южного полушария в северное, после чего в Северном полушарии начнется весна, которая продлится до 21 июня.

Отметим, что 30 сентября 2009 года Новруз байрамы был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.