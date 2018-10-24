Умер известный эстрадный артист, бакинец Юрий Григорьев

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Известный эстрадный артист, конферансье, бакинец Юрий Григорьев умер на 82-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом в Facebook сообщил юморист Сергей Дроботенко.

Отметим, что Юрий Алексеевич Григорьев родился 2 апреля 1937 года в Баку.

С 1953 года выступал в художественной самодеятельности Баку как конферансье и звукоимитатор. Среди первых номеров — имитация различных вокзальных звуков: объявления по радио, гудки и шумы паровозов и поездов, голоса толпы пассажиров.

С 1996 года Юрий Григорьев - режиссёр и ведущий эстрадной программы "Ах, анекдот, анекдот" с участием многих популярных артистов.

Ю.Григорьев является получил звание Заслуженного артиста РСФСР в 1989 году и стал лауреатом республиканских фестивалей в Баку в 1957 году.