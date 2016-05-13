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    Участницу "Евровидения" от Армении могут исключить за "флаг" Карабаха

    Ивета Мукучян может быть исключена из списка финалистов

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" заявили, что участница от Армении Ивета Мукучян может быть исключена из списка финалистов, так как во время первого полуфинала конкурса она размахивала "флагом" так называемой "Нагорно-карабахской республики".

    Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

    Отмечается, что в преддверии события организаторы Европейского вещательного союза (EBU) попросили исполнителей и поклонников не использовать флаги в качестве политических инструментов.

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