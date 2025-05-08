Супруга генсека ЦК КП Вьетнама посетила Ичеришехер

Супруга генсека ЦК КП Вьетнама посетила Ичеришехер

Супруга Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Но Фон Ли ознакомилась 8 мая с Ичеришехер, внесенным в список объектов всемирного культурного наследия.

Как сообщает Report, прогулка гостьи по Ичеришехер началась с ознакомления с историческо-архитектурным памятником – Девичьей башней. Но Фон Ли была проинформирована об истории строительства крепостных стен.

Было отмечено, что возведенная в VII-VI веках до нашей эры Девичья башня была отреставрирована в XII веке. Памятник цилиндрической формы высотой 28 м и диаметром 16-16,5 м состоит из основной башни и примыкающего к ней с южной стороны крупного опорного строения.

Гостье, вошедшей в Девичью башню, была предоставлена подробная информация о внутренней структуре памятника, его функции в прошлом и археологических находках.

Большой интерес у гостьи вызвало знакомство с экспозицией на близлежащей территории религиозно-архитектурного комплекса "Сыратаглы".

Супруга Генерального секретаря была подробно проинформирована о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, проводимых здесь работах по ремонту, благоустройству, реставрации. Отмечалось, что на территории Ичеришехер находятся относящиеся к различным векам уникальные историко-архитектурные памятники.

Гостья также ознакомилась с брендом "Дастан", созданным в Центре традиционного искусства "Ичеришехер". Ей подробно рассказали о проектах, реализуемых этим брендом в целях сохранения и популяризации нашего национального наследия, а также о представленных образцах ремесел и искусства.

Здесь супруге Генерального секретаря в качестве памятного подарка были вручены нагрудной знак "Харыбюльбюль" и сувенирная чаша, украшенная орнаментами карабахского ковра.

Гостья была проинформирована также о Подземной бане. Было отмечено, что этот историко-архитектурный памятник, датируемый началом XVII века, расположен в юго-восточной части Ичеришехер. Построенная из угловых камней баня своим архитектурным стилем и уникальными особенностями отражает традиции городских бань того периода.

В ходе прогулки по Ичеришехер Но Фон Ли угостили горячим хлебом тендир.

Затем гостья ознакомилась с одним из шедевров архитектуры Востока – историко-архитектурным памятником мирового значения «Комплекс Дворца Ширваншахов». Было сообщено, что строения этого исторического памятника, сооруженного в начале ХV века, расположены на самой высокой точке одного из холмов Ичеришехер. Он отчетливо виден со стороны Каспийского моря и высот вокруг города. Комплекс продолжает сохранять свое историко-архитектурное значение и в наши дни.

Знакомство с Ичеришехер произвело на Но Фон Ли приятное впечатление.