Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney

Скарлетт Йоханссон, сыгравшая "Черную вдову" в одноименном фильме киностудии "Marvel", подала иск в суд Лос-Анджелеса против корпорации Disney. Как передает Report со ссылкой на BBC News, об этом сообщает Wall Street Journal.

Скарлетт Йоханссон, сыгравшая "Черную вдову" в одноименном фильме киностудии "Marvel", подала иск в суд Лос-Анджелеса против корпорации Disney.

Как передает Report со ссылкой на BBC News, об этом сообщает Wall Street Journal.

Причиной подачи иска против компании стал выход фильма на стриминговом сервисе одновременно с релизом в кинотеатрах.

Отмечается, что соглашение Йоханссон с диснеевской компанией Marvel Entertainment гарантирует эксклюзивный прокат в кинотеатрах, а ее зарплата в большей степени основана на кассовых сборах "Черной вдовы".

Первоначально фильм должен был выйти в мае 2020 года, но из-за пандемии релиз несколько раз переносился, а по данным СМИ, руководство студии первоначально не хотело запускать фильм на своем стриминговом сервисе.



В итоге блокбастер вышел 9 июля 2021 года и в кинотеатрах, и на Disney+.



Однако после премьеры "Черной вдовы" Disney отказалась от гибридного показа своих фильмов. Причиной этому стал провал фильма в прокате. За две недели удалось собрать лишь 25,6 миллионов долларов.