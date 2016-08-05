​Школьники из Азербайджана отправятся в учебно-образовательную поездку в Санкт-Петербург

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ С 11 по 17 августа группа азербайджанских школьников примет участие в учебно-образовательной поездке в город Санкт-Петербург в рамках проекта "Здравствуй, Россия!", организованной посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане.

Как сообщает Report, все участники поездки – победители различных проектов и конкурсов по русскому языку и знанию истории и культуры России.

В Санкт-Петербурге участников поездки ждут интересные экскурсии и встречи, на которых они узнают много нового о России и "северной столице".