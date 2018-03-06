Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси" ("Вторник огня").

"Од чершенбеси" это второй после "Су чершенбеси" вторник накануне праздника Новруз, сообщает Report.

Огонь в мышлении и сознании тюрков - это символ святости, и эта символичность огня дошла и до наших дней.

Значение "Од чершенбеси" заключается в том, что огонь, считаясь священным, оберегает людей от зла, очищает его, дает веру в торжество добра.

В "Од чершенбеси" принято разжигать костры и перепрыгивать через них. По народному поверью, таким образом человек избавляется от всех невзгод и неприятностей. Как и в другие вторники, в "Од чершенбеси" должны разжигаться очаги и на них следует готовить угощения. Еще с древнейших времен люди бережно относились к огню и охраняли его. А разжигание костра в крепости всегда означало какое-то событие. Это ярко прослеживается и в эпосе "Деде Горкуд".

Есть множество пословиц и поговорок, связанных с огнем.

По поверьям, когда приближаешься к очагу, то надо поздороваться с ним. Если огонь будет гореть с копотью, то приедет гость издалека. Если дрова в очаге горят с треском, то значит, кто-то говорит о тебе.